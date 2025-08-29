A Isak se le acaba el tiempo

"Es difícil para mí dar cualquier clase de claridad sobre su futuro. Ya lo he dicho otras veces, no sé qué lo que nos depara el futuro porque no estoy involucrado en ello", dijo este viernes Eddie Howe, técnico del Newcastle United.

"No puedo daros ninguna actualización porque estoy centrado en traer jugadores", añadió Howe, que confirmó que Nick Woltemade está muy cerca de firmar con los 'Magpies', pero que no podrá jugar este fin de semana contra el Leeds United.

El caso de Isak es distinto. El sueco lleva semanas entrenándose sin sus compañeros y no ha entrado en las dos primeras convocatorias de Premier League. Tampoco estará este sábado contra el Leeds.

Esta situación no puede durar para siempre. Tiene fecha límite. El cierre del mercado del lunes. Antes de esa hora, Isak tendrá que tomar una decisión, recoger cable y quedarse en el Newcastle o forzar aún más su salida, lo cual es altamente difícil porque el club ya ha dejado claras sus pretensiones: 150 millones de libras, una cantidad que ningún club está dispuesto a desembolsar.

La única oferta fue la del Liverpool, que no fue más allá de los 110 millones y que se plantó ahí. Hizo un intento y dijo que no subiría más. Si Isak hubiese decidido a principios de mercado, antes de que el Liverpool firmara a Hugo Ekitike por 85 millones, seguramente la historia sería distinta.

Los 80 millones que el Newcastle se han gastado en Woltemade indican que aún puede haber movimiento en estos últimos tres días y el Liverpool quizás trate de llegar a un punto en común, más cerca de los 130 millones que de los 150 que pide el Newcastle.

Esto también puede estar supeditado a las otras dos operaciones que tiene en mente el Newcastle, la de Yoane Wissa, al que el Brentford no ha metido en la convocatoria para este fin de semana, y la de Jorgen Strand-Larsen, al que el Wolverhampton Wanderers no quiere dejar ir a ninguna costa.