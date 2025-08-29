Diao, 5 semanas de baja por una fisura de metatarsiano

"El Como 1907 anuncia que, durante una sesión de entrenamiento, el futbolista Assane Diao sufrió una lesión y las pruebas médicas revelaron una fisura en el eje del quinto hueso metatarsiano del pie derecho", informó este vienes el club italiano.

"Tras consultar con un especialista en cirugía del pie, se tomó la decisión de proceder con un tratamiento conservador. El tiempo de recuperación dependerá de cómo evolucione la lesión, pero se espera que sea de unas cinco semanas", añadió.

Diao, uno de los protagonistas del Como desde su llegada en enero, procedente del Betis, autor de 8 goles y 1 asistencia en apenas 15 partidos disputados, no pudo terminar la campaña por esa misma lesión. En aquel caso, se sometió a una operación.

Su último partido de la temporada fue el 19 de abril y se perdió las últimas 5 jornadas de Serie A y los dos primeros amistosos del Como disputados en julio, ante el Lille y el Al Ahli.

Volvió el 27 de julio y jugó ante el Ajax, ante el Betis -único partido completo y con gol-, ante el Barcelona en el trofeo Joan Gamper y ante el Sudtirol en Copa Italia.

Sin embargo, la aparente mejora tornó rápidamente en un espejismo con la recaída sufrida antes del inicio de la Serie A, con molestias que le impidieron jugar y que, ahora, tras una examinación profunda, se han convertido en la fisura que le mantendrá alejado al menos 5 semanas.