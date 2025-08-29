El Barcelona de Rescalvo es eliminado de la Copa Ecuador por un equipo de tercera división

Guayaquil (Ecuador), 28 ago (EFE).- Barcelona, del técnico español Ismael Rescalvo, cayó eliminado este jueves de la Copa Ecuador en los dieciseisavos de final del torneo ante Cuenca Juniors, de la tercera división del fútbol cuatoriano.