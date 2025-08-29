Leoni y Pio Esposito, las grandes novedades en la primera lista de Gattuso

De los 28 jugadores convocados, con 4 porteros entre los que no está el del Juventus Turín, Michele Di Gregorio, el único que no ha debutado en Serie A es el ariete del Inter, un Pio Esposito que no estuvo disponible por sanción pero que ya participó en el Mundial de clubes en Estados Unidos.

Tiene 20 años Esposito (2005), nacido un año antes que Leoni, de 18 años, asentado en la élite del fútbol italiano con el Parma y flamante fichaje del Liverpool, en el que aún no ha debutado.

No son los únicos jóvenes que acudirán por vez primera con la absoluta, pues el centrocampista Giovanni Fabbian, del Bolonia, está en la misma situación a sus 22 años.

Gattuso compensó la juventud de los recién llegados con dos jugadores que no recibían la llamada de la abosluta desde la Eurocopa: el central Gianluca Mancini (Roma) y Gianluca Scamacca (Atalanta), este último afectado desde agosto de 2024 por su rotura de cruzado de su rodilla izquierda, primero; y, seis meses después, por su lesión en el recto femoral de su muslo derecho.

Italia está obligada a ganar los dos encuentros tras su tropiezo ante Noruega en la primera jornada de la fase de la clasificación, partido que condenó a Luciano Spalletti pese a la insulsa victoria cosechada ante Moldavia en la segunda jornada.

Gattuso tomó las riendas de la 'Azzurra' en junio y estos serán sus primeros partidos: el viernes 5 de septiembre en Bérgamo (norte) ante Estonia; y el lunes 8 de septiembre en Debrecen (Hungría) para enfrentarse a Israel.

Italia marcha tercera de grupo con 3 puntos en dos partidos disputados, superada por Israel, a la que tiene que ganar para, al menos, igualar sus 6 puntos. Además, marcha empatada a puntos con Estonia y con solo 3 de margen de Moldavia, colista. Primera de grupo es Noruega, con 12 puntos en 4 partidos disputados.