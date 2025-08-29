Lewandowski regresa con Polonia tras el cambio de seleccionador

En junio pasado, el goleador estrella del Barça anunció su retirada de la selección tras un conflicto con el entonces seleccionador, Michal Probierz, que le había retirado el brazalete de capitán. Probierz dimitió poco después.

“Robert Lewandowski será el capitán del equipo (...) La decisión es definitiva y considero que el asunto del brazalete está zanjado”, confirmó Urban, citado en el comunicado de la Federación Polaca de Fútbol.

* A sus 37 años, Lewandowski suma 157 partidos con su selección, con la que ha marcado 84 goles desde su debut en 2008.

Polonia se enfrentará a Países Bajos el 4 de septiembre en Róterdam y tres días más tarde recibirá a Finlandia en Chorzow. (Fuente: AFP).

