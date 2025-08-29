Presa: "Intentaremos competir pero veremos qué exigencias pone la UEFA a nuestro estadio"

La ilusión que vive la afición del Rayo por ver a su equipo en la Liga Conferencia podría verse empañada por la posibilidad de que los partidos en casa no puedan disputarse en Vallecas al no cumplir por parte de la UEFA algunas de las exigencias que inicialmente se piden en relación a las dimensiones del recinto.

“Hace mucho que el estadio dejó de ser un estadio capacitado para el fútbol profesional o para lo que debe ser un equipo de la Liga española y un equipo de Madrid. ¿El estadio va a poder competir? Pues con dificultades, con medidas… Se intentará competir pero si el Rayo quiere ser un equipo habitual o que de vez en cuando esté en Europa tiene la obligación de afrontar un traslado a un estadio nuevo. Un estadio que tenga todos los medios de hoy en día", dijo Presa, en declaraciones a Movistar.

"Hay que tener en cuenta que este estadio fue proyectado hace más de cuarenta años con las medidas de seguridad de aquel entonces. El otro día vas a jugar contra el Athletic Club de Bilbao y se te cae la baba. Quien quiere crecer tiene que fijarse en los buenos y hay que fijarse en ellos", señaló.

"Nosotros vamos a intentar competir pero veremos qué exigencias ponen a nuestro estadio. Si nos es imposible le pediremos a la Comunidad de Madrid otros campos con capacidad pero queremos jugar en nuestro estadio. El tema del estadio hay que afrontarlo por supervivencia del Rayo y afrontar las críticas de gente nostálgica. También las hubo con el Calderón pero esto es como el que tiene que sufrir un transplante", comentó.

En cuanto al sorteo, para la fase de grupos, el Rayo recibirá en Vallecas al Lech Poznan (Polonia), Drita (Kosovo) y Shkendija (Macedonia) y visitará al Slovan Bravislava (Eslovaquia), Jabielloniay (Polonia) y al Hacken (Suecia).

"Dentro de lo que cabe no hemos tenido mala suerte en el sorteo. Nuestro objetivo es poco a poco y afrontar cada partido con la máxima humildad y hasta donde podamos llegar. El objetivo es intentar ganar todos y cada uno de los partidos que juega. No tenemos que meternos más presión. El objetivo principal es conseguir la permanencia en Primera y si la conseguimos sería el récord de permanencias en años consecutivos del Rayo en su historia. Después, tanto en Copa del Rey como en Liga Conferencia queremos llegar lejos", concluyó.