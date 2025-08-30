Aleix García sustituye a Gavi en la selección española

Madrid, 30 ago (EFE).- El centrocampista del Bayer Leverkusen Aleix García ha sido convocado por Luis de la Fuente para sustituir al barcelonista Pablo Páez Gavira 'Gavi' en los dos primeros partidos de España en la fase de clasificación para el Mundial de 2026.