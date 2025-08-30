De Paul: "Messi ya está acostumbrado a jugar finales"

Chicago (EE.UU.), 30 ago (EFE).- El argentino Rodrigo De Paul, centrocampista del Inter Miami, afirmó este sábado que Leo Messi "ya está acostumbrado a jugar finales" y expresó el deseo de ayudarle a ganar el trofeo número 47 de su carrera, en la víspera de la final de la Leagues Cup contra los Seattle Sounders.