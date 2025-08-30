De Paul: "Messi ya está acostumbrado a jugar finales"

"Sería otro título más para él, sabemos las ganas de ganar cosas para él, para todos, para los chicos que vienen haciendo un desgaste bastante grande. Es una ilusión para todos y una inyección de fuerza y de ganas para el último tramo de la MLS", afirmó De Paul en la rueda de prensa previa a la final.
"A Leo lo veo bien, como siempre, ya está acostumbrado a jugar finales, a los días previos, ojalá que esté disfrutando de otra vez encontrarse en un día previo a una final", añadió.
De Paul, que llegó este verano al Inter Miami procedente del Atlético Madrid, destacó que llegó a Estados Unidos para ganarlo todo.
"Vine aquí para ganar todo y estoy muy contento por jugar la primera final para el Inter Miami", afirmó.
"Mañana es una final y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por ganarla", concluyó.