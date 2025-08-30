El Metropolitano, la alternativa para la Liga Conferencia del Rayo

Esta semana, la Comunidad de Madrid informó de que la primera fase de las obras de renovación del Estadio de Vallecas, presupuestadas en dos millones de euros, estaban concluidas.

Esta primera fase ha servido para renovar de forma integral las dos cubiertas del estadio y se han reparado las fachadas de la avenida de la Albufera y de la calle del Arroyo del Olivar, mientras que la del Payaso Fofó ha sido acondicionada para la exhibición de un mural conmemorativo del primer centenario del club que se realizará en colaboración con las peñas.

La gran jardinera de entrada a taquillas ha sido sustituida por una escalinata con barandillas, de acuerdo a la normativa de seguridad, que contará con una plataforma salvaescaleras para el acceso de personas con movilidad reducida.

En el interior del recinto se han reformado los aseos y en la zona destinada a federaciones (boxeo, tenis de mesa, ajedrez y billar) se han instalado nuevos sistemas de climatización y extracción y se han llevado a cabo mejoras de seguridad.

Lo que parece no cumplir el estadio son algunas exigencias que demanda la UEFA relacionadas con las dimensiones del recinto, en concreto con la separación entre la grada y las líneas de banda.

La idea del Rayo es jugar en Vallecas los partidos de la Liga Conferencia pero, si no recibe el visto bueno de la UEFA, la alternativa que más gusta sería el Metropolitano, según informan a EFE fuentes del club.

"Nosotros vamos a intentar competir pero veremos qué exigencias ponen a nuestro estadio. Si nos es imposible le pediremos a la Comunidad de Madrid otros campos con capacidad pero queremos jugar en nuestro estadio. El tema del estadio hay que afrontarlo por supervivencia del Rayo y afrontar las críticas de gente nostálgica. También las hubo con el Calderón pero esto es como el que tiene que sufrir un transplante", dijo el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, tras el sorteo continental.

Ese sorteo deparó que el Rayo reciba como local al Lech Poznan (Polonia), Drita (Kosovo) y Shkendija (Macedonia) y visite al Slovan Bravislava (Eslovaquia), Jabielloniay (Polonia) y al Hacken (Suecia).