El Sevilla hace oficial el traspaso del extremo belga Stanis Idumbo al Mónaco

Idumbo, de 20 años, llegó al Sevilla en la campaña 2023-24 previo pago de unos 400.000 euros a su club de procedencia, el Ajax de Ámsterdam, que ahora percibirá el 15 por ciento de la plusvalía de su traspaso al Mónaco, de la Ligue 1 francesa.

El francés de origen congoleño, aunque es internacional sub-21 con Bélgica tras su formación en las canteras del Círculo Brujas y del Gante, ha disputado 18 partidos con el primer equipo sevillista desde su llegada en el verano de 2023 para formar parte, en principio, de la plantilla del Sevilla Atlético.

En la campaña 2023/24 jugó once encuentros con el filial y marcó dos goles, mientras que la pasada temporada sólo disputó un partido en Primera Federación y estuvo todo el curso en la dinámica del primer equipo, con el que participó en 17 encuentros -tres de Copa del Rey y 14 de LaLiga-, con un tanto anotado y tres asistencias.

Idumbo fue titular en el primer partido de la presente temporada ante el Athletic Club en Bilbao y el Sevilla FC le a deseado en su comunicado "la mejor de las suertes en esta nueva etapa profesional".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy