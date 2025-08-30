Gavi causa baja de la convocatoria de Luis de la Fuente

La Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo oficial la baja de Gavi tras hacerlo el Barcelona. El centrocampista sufre unas molestias en la misma rodilla que se lesionó en un partido con la selección, cuando sufrió una rotura completa del ligamento cruzado y se dañó el menisco externo.

"El jugador del FC Barcelona, Pablo Páez Gaviria, 'Gavi', causa baja de la convocatoria de la Selección Española por molestias en su rodilla derecha", informó la RFEF.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha decidido por el momento no llamar a ningún jugador por Gavi y reduce su convocatoria a 25 futbolistas.