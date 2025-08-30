La chilena Sonya Keefe (Granada) logra el primer gol y el primer doblete de la temporada

Keefe, con un potente testarazo a la salida de un córner, abrió el marcador del encuentro a los 17 minutos del partido con el que empezó el campeonato liguero junto al Athletic-Costa Adeje Tenerife, que se disputó en Lezama y concluyó con empate a cero.

La delantera internacional chilena, que ha llegado este verano al club andaluz procedente del DUX Logroño, fue decisiva de nuevo después de que María Gabaldón pusiera el 1-1 a los 23 minutos. Keefe devolvió el mando ya definitivo al Granada al transformar un penalti en el segundo periodo (m.73).

María Méndez, defensa del Real Madrid, consiguió el primer tanto la pasada temporada en la victoria del conjunto que dirigiía Alberto Toril ante el Espanyol en la Ciudad Deportiva Dani Jarque (0-5).