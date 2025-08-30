Nacional golea a River Plate y se mantiene al frente de la Tabla Anual

Jugando como visitante, el equipo dirigido por Pablo Peirano se impuso por 0-3, un resultado que reflejó lo ocurrido a lo largo de una temporada en la que uno está en lo más alto y el otro en lo más bajo.

El central colombiano Julián Millán abrió el camino de la victoria a los 17 minutos, mientras que el exdelantero de Celta de Vigo, Cádiz y Valencia Maximiliano Gómez se encargó de duplicar a los 53.

Finalmente, Nicolás López se encargó de sentenciar el juego tres minutos después y cuando el local se había lanzado al ataque en busca del descuento.

Con este resultado, Nacional llegó a 59 unidades en la Anual, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

Peñarol se mantiene abajo con siete puntos menos, aunque este domingo podría recortar su ventaja a cuatro cuando dispute su encuentro de la quinta jornada del Clausura.

En otro encuentro disputado este sábado, Liverpool derrotó por 2-0 a Defensor Sporting con dos anotaciones antes de los 15 minutos del atacante Abel Hernández.

El domingo, Plaza Colonia recibirá a Montevideo City Torque y Miramar Misiones visitará a Danubio, además se jugarán Juventud-Cerro y Boston River-Progreso.

Mientras tanto, Peñarol visitará a Racing con la misión de ganar para seguir luchando de cerca por el Clausura y la Anual.

Este lunes, la etapa se cerrará con el partido en el que Cerro Largo recibirá a Danubio.

Luego de dejar dos puntos por el camino en el empate ante Miramar Misiones, el conjunto local buscará allí un triunfo que le permita seguir siendo el único líder del Clausura.