4-0. El 'Taty' Castellanos se luce ante el Hellas Verona

Exhibición del argentino en el estreno de su Lazio en el Estadio Olímpico de Roma. Una primera mitad espectacular en la que resolvió el partido él solo para disipar algunas dudas tras el tropiezo en la primera jornada ante el Como 1907.

Fue un torbellino desde el inicio el 'Taty', imparable en los primeros diez minutos, en los que regaló dos asistencias de lujo para el francés Mateo Guendouzi y el italiano Mattia Zaccagni. La primera en el minuto 3, la segunda, espectacular de rabona, en el minuto 10.

Encarriló el partido, pero no se conformó. Y en el minuto 41 de la primera mitad, remató el centro del italiano Nicolo Rovella para sentenciar el duelo, que cerró el tanto del senegalés Boulaye Dia en el minuto 82.