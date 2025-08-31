El chileno Lichnosky y el francés Saint-Maximin llevan al América al triunfo

Gracias a la victoria, las Águilas ascendieron al segundo lugar al llegar a 17 puntos, a uno de los líderes Rayados del Monterrey.

El partido se llevó a cabo a puerta cerrada, por una sanción del alcalde de la Benito Juárez de Ciudad de México.

El América se impuso en un primer tiempo en el que al minuto 20 abrió el marcador, cuando Alejandro Zendejas, por derecha, le cruzó un servicio a Lichnovsky, quien de zurda convirtió el 1-0.

El Pachuca estuvo cerca de empatar al 40, con un disparo de larga distancia del neerlandés Oussama Idrissi, detenido por el guardameta Luis Ángel Malagón.

Al 60, el brasileño André Jardine mandó al campo al extremo francés Saint-Maximin, refuerzo estrella del América, quien 11 minutos después convirtió su segundo gol con las Águilas en el mismo número de partidos, ahora en un contragolpe en el que se llevó al portero Carlos Moreno para convertir el 2-0 final con el marco abierto.

Antes, el León goleó por 3-0 al Querétaro, los Tigres UANL vencieron por 0-1 al Santos Laguna y el Cruz Azul le ganó por 1-2 a las Chivas del Guadalajara.

Los partidos comenzaron el viernes pasado con las victorias del Juárez FC por 1-0 al Mazatlán FC, del campeón Toluca por 1-3 al San Luis y del Monterrey por 2-4 al Puebla.

La séptima fecha concluirá este domingo con los duelos Pumas UNAM-Atlas y Tijuana-Necaxa.