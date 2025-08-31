El Kairat de Almaty se impone al Okzhetpes y se alista para enfrentarse a Real Madrid

Astaná, 31 ago (EFE).- El Kairat de Almaty se impuso este domingo al Okzhetpes Kokshetau por 1-0, es segundo en la Liga Premier de Kazajistán tras la vigésima primera jornada, igualado a 46 puntos con el Astaná, y ya se prepara para enfrentarse al Real Madrid en la Liga de Campeones.