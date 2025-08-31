El Kairat de Almaty se impone al Okzhetpes y se alista para enfrentarse a Real Madrid

El Kairat, fundado en 1954 en base al Dinamo de Almaty, es cuatro veces campeón de Kazajistán y ha ganado en diez ocasiones la Copa de Kazajistán y en dos la Supercopa nacional.
El equipo kazajo, que participa por primera vez en la Liga de Campeones, se enfrentará el próximo 30 de septiembre al Real Madrid en el Estadio Central de Almaty.
Además del equipo madrileño, el Kairat jugará en casa con el Pafos de Chipre, el Olympiacos griego y el Brujas de Bélgica.
También se enfrentará al Sporting de Lisboa, al Inter, al Copenhague y al Arsenal.
