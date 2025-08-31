El Nápoles da marcha atrás y vuelve a contratar a su histórico 'speaker'

Los ataques al club por la gestión de un trabajador histórico como 'Decibel' Bellini, mítica voz de los dos 'Scudetti', reconocida en toda Italia por su intensidad, culpable de que el ambiente del Maradona sea uno de los más hostiles para los rivales, hicieron cambiar de opinión a Aurelio De Laurentiis, presidente del Nápoles.

El club, después de terminar la relación con Bellini, contrató a la productora 'Golden Boys' para dirigir la producción artística los días de partido en el estadio, propiedad de Geolier, artista napolitano con 4.4 millones de oyentes mensuales en Spotify y seguidor confeso del equipo partenopeo.

Las críticas, entonces, no solo afectaron al club, pues también fueron dirigidas al propio Geolier, que tuvo que aclarar que él no tenía nada que ver con esa decisión. Y para demostrarlo, como tenía pensado colaborar con 'Decibel' Bellini los días de partido, revocó el contrato recién firmado con el club italiano.

Dos bajas muy sensibles en las últimas horas que provocaron la rectificación del club partenopeo justo a tiempo para la primera jornada en el Estadio Diego Armando Maradona.

'Golden Boys' se encargó de la producción artística y contó con 'Decibel' Bellini, que cantó el agónico gol del camerunés Frank Zambo Anguissa en el último suspiro, decisivo para la victoria ante el Cagliari (1-0) y llegar al parón con pleno de victorias.