Hidalgo: "No todos rechazan ofertas de 30 o 35 millones como ha hecho Yeremay"

“Yeremay tiene 22 años y hay que poner mucho en valor lo que está haciendo y cómo está llevando su responsabilidad. No todo el mundo sería capaz de rechazar ofertas de 30 o 35 millones de euros. Hay que poner mucho en valor lo que hace Yere y a partir de ahí dejarle fluir”, afirmó.

En la rueda de prensa previa al encuentro contra el CD Leganés, el técnico catalán pidió al deportivismo disfrutar “de un futbolista de esa dimensión”, al que entre todos, puntualizó, deben “empujar” para que “llegue a sus límites”.

“Si en la misma situación llevase dos goles, no estaríamos hablando de nada sobre la posición. Creo que él sabe que tiene libertad en ataque y sabe que puede ser determinante”, subrayó.

Hidalgo dijo que la plantilla del Dépor está “prácticamente cerrada” con las llegadas de Samuele Mulattieri (Sassuolo) y Stoichkov (Granada), al que ya dirigió en el Sabadell.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Samuele es un tipo de jugador que puede ir bien al espacio, de buen pie. Tiene mucha movilidad y creo que nos va a complementar bien esa posición”, dijo sobre el italiano.

“Stoichkov puede ocupar las tres posiciones de ataque y nos dará mucha versatilidad. Tiene mucho gol y viene con mucho compromiso. Le gusta jugar por detrás del delantero o escorado a la izquierda, pero también puede hacerlo en la mediapunta. Incluso si fuese necesario también en punta, sabiendo que no es su posición ideal”, expuso.

Hidalgo considera que el Dépor ha configurado una plantilla “muy compensada” con un número “justo” de jugadores que pueden hacer “dobles y triples posiciones”.