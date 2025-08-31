Hojlund se somete al reconocimiento médico con el Nápoles

El delantero centro, que llegó en la noche del sábado desde Londres, firmará esta misma tarde su nuevo contrato como jugador del campeón italiano, una vez superadas las pertinentes pruebas médicas que tiene lugar en Roma, en la clínia Villa Stuart donde habitualmente los jugadores del Nápoles se someten a los exámenes físicos.

La operación, según apuntan medios italianos, se cerró con la fórmula de cesión con obligación de compra si se cumplen determinados parámetros, como la clasificación a la próxima Liga de Campeones, y por una cifra cercana a los 6 millones por la cesión y los 44 por la próxima, a pagar el próximo año.

La decisión del Nápoles de apostar por Hojlund llegó tras la inesperada lesión de alto grado del belga Romelu Lukaku, afectado en el recto femoral de su muslo izquierdo. Estará, al menos, 4 meses de baja.

Hojlund ya conoce el fútbol italiano, pues jugó en el Atalanta, equipo al que llegó en 2022 por 17 millones y del que se marchó una temporada después por 70 al United, equipo en el que no consiguió asentarse como referencia ofensiva y en el que marcó un total de 26 goles en 95 partidos.

