Jiménez, a un paso del Bournemouth

El lateral de Leganés, criado en la cantera del Real Madrid, que todavía tiene una opción de recompra del jugador, viajará este domingo a Inglaterra después de que ambos clubes hayan cerrado una operación que, según medios locales, será con la fórmula de una cesión de cerca de 2 millones de euros con una obligación de compra, si se cumplen determinadas condiciones, que ronda los 18.

Jiménez, de 20 años, dio el salto al primer equipo del Milan la pasada campaña, desastrosa para el equipo 'rossonero' por haberse quedado fuera de competiciones europeas. Fue un jugador que tuvo protagonismo tanto con Paulo Fonseca como con Sergio Conceicao, con los que sumó un total de 26 partidos entre Serie A y Copa Italia.

Pese a haber jugado 45 minutos en la primera jornada de esta campaña, como suplente en la derrota ante el Cremonese, Jiménez se quedó fuera de la convocatoria para el Lecce en la segunda jornada, decisión de un Massimiliano Allegri que, según apuntan desde Italia, habría castigado al jugador por varios retrasos en los entrenamientos.

La marcha del madrileño, que tiene contrato como 'rossonero' hasta 2028, deja prácticamente huérfano el carril zurdo, pues la también ausencia del galo Theo Hernández, jugador del Al-Hilal, deja al ecuatoriano Pervis Estupiñán como único lateral zurdo puro en la plantilla.

