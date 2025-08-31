Las Current refuerzan su liderato en la NWSL

Chicago (EE.UU.), 31 ago (EFE).- Las Kansas City Current se confirmaron una semana más como el mejor equipo de la NWSL y, con su victoria por 2-0 contra las Carolina Courage y el empate de las Washington Spirit este domingo contra las Chicago Stars, reforzaron su liderato con catorce puntos de ventaja sobre las segundas clasificadas.