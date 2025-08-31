Las Current refuerzan su liderato en la NWSL

Las Current doblegaron a las Courage con goles de Izzy Rodríguez y de Lo'eau LaBonta y ya consiguieron el billete para los 'playoffs'.
El equipo de Kansas City suma quince victorias en 18 partidos este año y sigue sin perder en casa.
Su margen de ventaja sobre las Spirit es de catorce puntos, después del 1-1 contra las Stars.
La brasileña Liudmila igualó para Chicago un gol inicial de la italiana Sofia Cantore y confirmó los altibajos de las Spirit, que solo ganaron tres de sus últimos siete encuentros.
Las Current ampliaron además su ventaja sobre las San Diego Wave, que no pasaron de 0-0 contra el Seattle Reign. Las californianas están a 16 puntos del liderato.