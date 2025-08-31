Momentos de la jornada 3

El vigente campeón de LaLiga perdió sus primeros puntos de la temporada en Vallecas, cediendo un empate que habría sido derrota si no es por la exhibición de su portero, Joan García. Con un recital de paradas demostró las razones por las que fue el elegido para suceder a Ter Stegen.

Intervenciones salvadores como el vuelo, cuando parecía superado, para salvar el remate a placer de Ratiu. Una de esas intervenciones que hizo ganarse a Iker Casillas el apodo de 'el santo'. Sobrado de reflejos para amargar la noche a Isi, rápido para salir ganador de un mano a mano con Ratiu, con movimiento de brazos abajo en su salida para robar el regate. Ganador de otra cita a solas con De Frutos. Una exhibición que salvó al Barcelona.

Había encajado un Real Madrid dominador el primer tanto de la temporada en un desajuste defensivo en acción a balón parado. Muriqi no perdonó y obligó al equipo de Xabi Alonso a su primera remontada para mantener el pleno de victorias. Llegó en 73 segundos trepidantes. El recuerdo de las clásicas remontadas europeas en el Santiago Bernabéu.

El empate gracias a la pizarra del nuevo técnico madrisita. Un saque de esquina en corto, el centro al segundo palo de Álvaro Carreras, la aparición de Dean Huijsen y la asistencia de cabeza a Arda Güler. Nada más sacar de centro el Mallorca, el robo de balón en campo propio, cogió desprevenida a la zaga rival, propició la carrera de Vinícius y su acción individual para dar el triunfo. El madridismo del Bernabéu volvió a vibrar en dos minutos locos de regreso del 'rock and roll' que tanto gusta en la casa blanca.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los cambios en el estamento arbitral no eliminan la polémica. En la tercera jornada de LaLiga saltó a escena el uso del VAR, que se ha reducido de forma considerable este curso. En un arranque con potencia de Giuliano Simeone por banda derecha, el argentino acabó sacando provecho de un rechace de Sivera al disparo de Almada. Se encontraba más cerca de la línea de gol que el penúltimo defensor cuando volvió a entrar en contacto con el balón, para acabar mandando a la red su disparo. Al participar en la jugada debió anularse.

Nadie, ni el árbitro Víctor García Verdura, ni el VAR con Pablo González Fuertes a la cabeza, se percató mientras Giuliano pedía perdón a la que fue su afición en Mendizorroza. El gol le dio un nuevo punto a un Atlético de Madrid que no arranca, sin ganar en tres jornadas y con 2 puntos de 9 que ya le dejan lejos de la pelea por el título nada más iniciarse el curso. "Me ha sorprendido", afirmó Xabi Alonso preguntado por la jugada y tras ver como a su equipo le anulaban tres tantos, uno a Arda Güler por una mano pegada al pecho.

Vuela el Athletic Club de Ernesto Valverde en la temporada de su regreso a la Liga de Campeones con tres triunfos en tres jornadas, el único equipo que sostiene el trepidante ritmo que marcan Barcelona y Real Madrid. Lo consiguió conquistando el Benito Villamarín con un golpe de fortuna que le impulsó.

La igualdad en el marcador se deshizo cunado apuró la banda izquierda Yuri, lanzó un centro con más potencia que colocación al área rival y encontró la inesperada ayuda del rival. El intento de despejar de Marc Bartra con la pierna derecha, blanda, mandó a la red el balón sin que nada pudiera hacer Álvaro Valles.

Un tanto para la historia lo consiguió Leander Dendoncker en el Carlos Tartiere ante la Real Sociedad. Recién llegado de la 'Premier League' un centrocampista que da sentido al juego del Oviedo y se ha adaptado muy rápido al fútbol español. Recogió el testigo de Iván Ania, autor del último tanto del conjunto asturiano en Primera división, el 17 de junio de 2001.

24 años después, en la tercera jornada del esperado regreso del Oviedo a la élite del fútbol español, una arrancada repleta de potencia por banda derecha de Hassan, picado con su entrenador, Paunovic, por su suplencia, la culminó con un pase atrás a la llegada de segunda línea de Dendoncker que mandó su golpeo dentro de la portería rival para dar el primer triunfo a una afición entregada.