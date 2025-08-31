Un problema técnico con el sistema eléctrico dejó el Rayo-Barça sin VAR

"Un problema técnico relacionado con el sistema eléctrico, cuyas causas no han podido determinarse, ha impedido el correcto funcionamiento del servicio de VAR durante la primera parte del partido Rayo Vallecano-FC Barcelona", señala el comunicado emitido tras el partido de Vallecas.

"A pesar de los esfuerzos realizados por todo el equipo técnico del operativo, no ha sido posible desarrollar correctamente el servicio, que se ha restablecido con normalidad durante la segunda parte", añade.

Iñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, se mostró respetuoso con la actuación arbitral pero crítico por la situación vivida durante el partido, con incertidumbre por jugar momentos con VAR y en otros sin él, como cuando se produjo la acción del penalti sobre Lamine Yamal.

Isi Palazón, jugador del Rayo, aseguró a sus compañeros que en el descanso el árbitro Mateo Busquets, del comité balear, se disculpó por la señalización del penalti que ponía en ventaja al Barcelona tras ver la repetición en el vestuario. En el momento de la jugada no pudo ser asistido por los árbitros de VAR.

