Alexis Duarte ficha por Santos

El jugador de 25 años firmará un contrato de cuatro años con el club paulista, que atraviesa un momento complicado en el campeonato del vecino país donde ocupa el puesto 16, uno por delante de la zona de descenso.
Duarte jugaba en el Spartak de Moscú y su salida fue bloqueada hace unos diez días cuando el Santos presentó su oferta inicial.
Sin embargo, el deseo del atleta de jugar en el fútbol brasileño finalmente convenció al club ruso de liberarlo.
Se espera que el defensa llegue a São Paulo en las próximas horas para someterse a exámenes médicos y luego firmar un contrato con el Santos. Esta situación se dará recién la próxima semana, tras culminado el último combo de las Eliminatorias Sudamericanas.