CTA aclara que partidos deben seguir sin VAR en casos excepcionales, según protocolo FIFA

"Pese a haberse tratado de una causa ajena al CTA al habernos vistos desprovistos de servicio técnico para poder desarrollar el sistema VAR durante el partido, estamos a la total disposición y colaborando activamente con Mediapro para poder ayudar en la subsanación de los motivos que generaron dicha caída del sistema", señaló el organismo en una nota aclaratoria.

Tras el partido jugado en Vallecas (1-1), el Grupo Mediapro explicó que un problema técnico relacionado con el sistema eléctrico, cuyas causas no han podido determinarse, impidieron el correcto funcionamiento del VAR durante la primera parte, en la que se señaló un penalti a Lamine Yamal que no pudo ser revisado.

Mediapro indicó que a pesar de los esfuerzos realizados por todo el equipo técnico del operativo, no fue sido posible desarrollar correctamente el servicio, que se ha restableció con normalidad durante la segunda parte.

El entrenador del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, se mostró respetuoso con la actuación arbitral pero crítico por la situación vivida durante el partido, con incertidumbre por jugar momentos con VAR y en otros sin él, como cuando se produjo la acción del penalti sobre Lamine Yamal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Isi Palazón, jugador del Rayo, aseguró a sus compañeros que en el descanso el árbitro Mateo Busquets, del comité balear, se disculpó por la señalización del penalti que ponía en ventaja al Barcelona tras ver la repetición en el vestuario. En el momento de la jugada no pudo ser asistido por los árbitros de VAR.