El Elche logra la cesión del lateral sevillista Adriá Pedrosa

El jugador catalán, de 27 años, llega al club ilicitano con una opción de compra y se convierte en el duodécimo refuerzo del equipo que entrena Eder Sarabia para el presente campeonato.

Pedrosa se formó en la cantera del Espanyol, de donde pasó hace tres temporadas al Sevilla, club en el que ha ido perdiendo protagonismo.

Esta temporada, el lateral sólo participó con el equipo sevillista los últimos cinco minutos que disputó en la segunda jornada ante el Getafe.

Curiosamente, el próximo partido del Elche tras el parón de las selecciones será ante el Sevilla, el exequipo de Pedrosa y que ahora entrena el argentino Matías Almeyda, en el Sánchez Pizjuán.

El anuncio de la llegada del lateral catalán llega apenas unas horas después de que el Elche haya confirmado la salida de la plantilla de Jairo izquierdo, jugador que ocupa su misma posición.