Eliminatorias Sudamericanas: Beccacce sobre Paraguay: Será un juego de “mucha fricción”,

El entrenador argentino sostuvo que el duelo con Paraguay será de “mucho roce, de mucha fricción, donde ellos tienen un gran poderío”.

Ya clasificada a la cita del próximo año en Norteamérica, que será su quinta participación mundialista, la selección ecuatoriana marcha segunda con 25 puntos y ocho goles de diferencia a su favor, detrás del líder Argentina (35 y +19) y por encima de Brasil (25 y +5). Paraguay es quinto (24 y +3).

Los jugadores “son conscientes de los dos partidos que vamos a enfrentar, que tienen una dificultad superior a la del resto” de cotejos disputados, expresó el timonel en una rueda de prensa en Buenos Aires, donde la escuadra se concentró para el choque con la Albirroja de este jueves en Asunción.

Destacó que Paraguay y Argentina, el último rival del premundial, al que enfrentará el martes de la próxima semana en el puerto de Guayaquil, “han sacado más puntos que Ecuador” en las últimas presentaciones. Aquello “nos hace estar (...) muy atentos”, advirtió el entrenador de 44 años.

Beccacece aspira a que la tricolor quede segunda, como lo hizo para el Mundial de Corea del Sur y Japón de 2002, para el cual obtuvo el boleto, el primero de su historia, con 31 puntos.

“Ya no jugamos con esa obligación de resultado, pero sí jugamos con nuestra responsabilidad de prepararnos lo mejor posible para estar a la altura de un reto, que ya lo asumimos como tal y tiene que ver con cambiar la historia del Ecuador”, señaló.