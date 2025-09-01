Eliminatorias Sudamericanas: Kaio Jorge, una promesa de gol para Brasil

Con la camiseta del Cruzeiro, la misma que vistió en su juventud “El Fenómeno” Ronaldo, el delantero de 23 años suma 15 goles y cinco asistencias en 21 partidos en la actual temporada del Brasileirão, vitales para que el equipo de Belo Horizonte (2º) pelee el liderato con Flamengo (1º) y Palmeiras (3º).

Ahora, este jugador que volvió a Brasil tras un frustrante paso por Italia con Juventus y Frosinone es una de las nuevas alternativas que evalúa el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, en el cierre de la clasificatoria sudamericana rumbo al Mundial de 2026. Ya clasificada, la Canarinha enfrentará el jueves a Chile, en Rio de Janeiro, y el martes de la próxima semana a Bolivia, en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

El plantel inició su concentración ayer en Rio. Muy pocos futbolistas han terminado un curso con mejor promedio anotador en la última década en la liga brasileña.

Entre ellos Gabriel Barbosa, Gabigol, con el Flamengo en 2019 (un gol cada 102 minutos según la firma especializada Opta), y Neymar, con el Santos en 2012 (un tanto cada 107 minutos).

Si bien ganó con Brasil el Mundial Sub-17 en 2019, en casa, Kaio Jorge nunca había sido llamado a la Seleção absoluta.

“La principal característica de un atacante es hacer goles y él está haciendo muchos”, explicó Ancelotti al presentar su convocatoria.

“Merece estar en el equipo nacional”. El pasado 5 de junio, en su debut como técnico de la Verdeamarela, el italiano usó a Richarlison como centrodelantero. Resultado: un empate 0-0 con Ecuador en Guayaquil. Después movió piezas y venció 1-0 a Paraguay.