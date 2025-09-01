Eliminatorias Sudamericanas: Un triunfo, la única “salvación”, para Perú ante Uruguay

“Debemos dejar de lado la tabla, sabemos que estamos complicados, pero en los últimos partidos hemos estado jugando dignamente. Vamos a luchar, ellos saben que Perú nunca ha sido fácil, iremos por los tres puntos, es nuestra única salvación”, advirtió Zambrano en declaraciones a la página web de la Federación Peruana de Fútbol.

“Tenemos un equipo experimentado para hacer frente a cualquier selección. No nos sentimos menos que nadie, pero pase lo que pase vamos a dejar el alma dentro del campo”, agregó el zaguero central de 36 años al servicio de Alianza Lima.

El combinado inca enfrentará a los charrúas el jueves en el Estadio Centenario de Montevideo y recibirá a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima, cinco días después, en partidos correspondientes a la decimoséptima y decimoctava (última) fecha del premundial regional.

La diferencia de goles podría ser decisiva. El conjunto que dirige el argentino Óscar Ibáñez es penúltimo, con 12 puntos, y acumula un saldo de -11, mientras que Venezuela, séptima con 18, en puesto de repechaje, presenta -4.

Las eliminatorias sudamericanas conceden seis boletos directos y al séptimo ubicado la posibilidad de una repesca intercontinental. La campeona del mundo, Argentina, Ecuador y Brasil lograron la clasificación en fechas pasadas.