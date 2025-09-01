La 'Juve' desiste con Kolo Muani y cierra a Openda

El deseo del club italiano durante todo el verano fue el de recuperar a un Kolo Muani que dejó muy buena sensaciones durante los cinco meses que militó en el combinado 'bianconero', con el que llegó a disputar el Mundial de clubes.

Sin embargo, Juventus y PSG no llegaron a un acuerdo para cerrar el fichaje del internacional galo y el club turinés viró hacia Openda, autor de 41 goles en las dos últimas campañas como jugador del Leipzig.

El internacional belga, de 25 años, llegó este lunes al aeropuerto de Linate (Milán, norte), desde el que viajará a Turín (norte) para superar el examen médico y firmar después su nuevo contrato con la 'Vecchia Signora', en una operación de 40 millones de euros, según medios locales.

Openda será el segundo fichaje de la 'Juve' en este último día de mercado, pues el club también cerró la incorporación del albano kosovar Edon Zhegrova procedente del Lille, como sustituto del argentino Nico González, que jugará en el Atlético de Madrid.

El ariete fue, curiosamente, protagonista en clave juventina en octubre de 2024, pues provocó involuntariamente la lesión de ligamento cruzado del brasileño Bremer, capitán de la 'Juve', en un duelo de Liga de Campeones. El central volvió a jugar esta temporada, después de 10 meses de recuperación.

Antes de su etapa en el Leipzig, Openda jugó en el Brujas (2018-2020), en el Vitesse (2020-2022) y en el Lens (2022-23).