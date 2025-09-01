Nico González llega al Metropolitano para completar su fichaje por el Atlético

Madrid, 1 sep (EFE).- El extremo internacional argentino Nico González ha llegado ya al estadio Metropolitano para completar su fichaje por el Atlético de Madrid, según las imágenes captada por ‘Jugones’ de ‘La Sexta’, después de llegar este lunes a primera hora a la capital de España y pasar el pertinente reconocimiento médico en una clínica madrileña.