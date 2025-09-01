Fútbol Internacional

Nico González llega al Metropolitano para completar su fichaje por el Atlético

Madrid, 1 sep (EFE).- El extremo internacional argentino Nico González ha llegado ya al estadio Metropolitano para completar su fichaje por el Atlético de Madrid, según las imágenes captada por ‘Jugones’ de ‘La Sexta’, después de llegar este lunes a primera hora a la capital de España y pasar el pertinente reconocimiento médico en una clínica madrileña.

Por EFE
01 de septiembre de 2025 - 07:55
El futbolista, de 27 años, deberá ahora formalizar su contrato, en principio como cedido hasta el final de la temporada, con cláusula de compra, si todo sigue el curso previsto, después de jugar anoche 12 minutos en el triunfo del Juventus en Génova por 0-1.

Nico González llegó superadas las 12.00 horas (10:00 gmt) al estadio rojiblanco y se convertirá, salvo contratiempo de última hora, en el octavo fichaje del Atlético para esta temporada, tras los defensas David Hancko (Feyenoord), Marc Pubill (Almería) y Matteo Ruggeri (Atalanta); los centrocampistas Johnny Cardoso (Betis), Álex Baena (Villarreal) y Thiago Almada (Botafogo); y el atacante Giacomo Raspadori (Nápoles), todos ellos traspasados.

