Beltrán llega a Valencia: “Contento de estar en un equipo con mucha historia argentina”

“Sé que cada uno tiene su camino y sus formas (con relación a los históricos jugadores argentinos que han jugado en el Valencia como Mario Alberto Kempes, Claudio ‘El Piojo’ López o Pablo Aimar), pero voy a tratar de dar lo mejor de mí, soy una persona muy exigente, que le gusta dar lo mejor, y sobre todo me gusta ganar”, dijo.

Beltrán, nacido en Córdoba (Argentina), llega cedido por el Fiorentina, en una operación que se cerró en el último día del mercado de fichajes: “Veníamos hablando con Miguel (Ángel Corona) desde hace dos semanas y la parte más fuerte fue ayer, donde ellos me mandaron la oferta”.

“Era bastante difícil porque la Fiorentina tenía otras expectativas, pero quería agradecer al club por portarse muy bien conmigo y con mi familia y hacer esta situación posible”, explicó.

El futbolista, que se entrenará esta tarde en solitario en Paterna y este miércoles lo hará con el resto de sus compañeros, ya ha hablado con Carlos Corberán.

“Me dijo cómo era su forma de juego, cómo le gustaba mantener el grupo, los objetivos, estar tranquilo e ir partido a partido. Haremos lo mejor y esperemos darle una alegría a la gente”, finalizó.