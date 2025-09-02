Carvajal: "En esta selección nadie pone el interés personal por encima del grupo"

"No creo que en esta selección nadie ponga el interés personal por encima del grupo, es lo que nos hizo ganar la Eurocopa, la Nations League y llegar a la final de la última. El objetivo es claro, hacer un gran papel en el Mundial y levantarlo. Estamos en el camino correcto", afirmó en rueda de prensa.

Carvajal regresa un año después de su último partido como internacional, tras superar una grave lesión de rodilla. Verlo todo desde fuera le hace valorar aún más lo que vive en el presente.

"Estoy contento, ha sido un proceso largo. Podemos decir que lo hemos superado con éxito, con objetivos a corto plazo y feliz de volver a estar aquí, de vestir la camiseta de la selección. Esto es la repera. Disfruto cada momento. Cuando vienes de un momento no tan bueno y no estas a pie de campo, echas muchísimo de menos hasta una comida con tus compañeros. Estoy disfrutando cada instante de esta concentración", valoró.

"El día que te lesionas estas de bajón pero sabes que va a ser una lesión larga, que lleva su tiempo y hay que tener paciencia. A nivel madurativo me ha venido bien, he podido disfrutar de pasar más tiempo con la familia, no viajar, tener más tiempo de calidad con los míos y ahora vestir la camiseta de la selección con la ilusión del primer día", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

España disputa sus dos primeros partidos de clasificación al Mundial 2026, en Bulgaría y Turquía, en dos compromisos en los que Carvajal pidió a sus compañeros que no miren el nombre del rival y advirtió del peligro que tiene salir relajados o sintiéndose superiores.

"Simplemente el hecho de vestir esta camiseta te tiene que hacer dar el máximo cada partido, independientemente del rival que tengas enfrente. A día de hoy cualquier equipo si no estas acertado te puede meter en problemas. Nuestro objetivo es mejorar cada día el juego y la confianza. No miramos a quien nos enfrentamos. Es un nuevo partido con esta camiseta de la selección y no hay más motivación que esa", sentenció.