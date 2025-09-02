Con la llegada de Gómez y Cáceres, la Albirroja está completa y a la espera de Ecuador

Asunción, 2 sep (EFE).- Con la llegada del delantero del Brighton inglés Diego Gómez y del defensa del Dinamo Moscú Juan Cáceres, la selección de Paraguay completó este martes su plantilla de 27 jugadores para el partido del jueves ante Ecuador de la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.