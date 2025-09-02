Fortaleza despide al entrenador portugués Renato Paiva

En un escueto comunicado divulgado en las redes sociales, el equipo del estado de Ceará agradeció a Paiva por su servicio y le "deseó mucho éxito".

El técnico portugués, despedido del Botafogo tras ser eliminado en octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA, dirigió a Fortaleza en tan solo diez partidos, de los cuales solo salió victorioso en uno, y fue eliminado de la Copa Libertadores.

Paiva, quien no alcanzó a cumplir los dos meses en el cargo, sustituyó al argentino Juan Pablo Vojvoda, quien, tras cuatro años al comando del tricolor del noreste de Brasil, fue uno de los técnicos más exitosos de Fortaleza.

Bajo la dirección de Vojvoda, Fortaleza clasificó en tres oportunidades a la Libertadores y llegó a la final de la Sudamericana en 2023.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy