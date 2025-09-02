Hincapié: "Quiero dejar mi huella en el Arsenal"

“Solo bastó con una conversación para estar seguro de la decisión que estaba tomando. Estoy muy contento. Quiero adaptarme lo antes posible y empezar bien para dejar mi huella y ganar títulos para este equipo", señaló el defensor.

Hincapié, que puede actuar tanto de central como de lateral izquierdo, ha disputado 166 encuentros con el Leverkusen, con el que conquistó la Bundesliga, la Copa Alemana y la Supercopa en cuatro años, y, además, ya suma 46 partidos internacionales con Ecuador, dos de ellos como capitán.

"Mi mejor posición es de central, aunque he jugado de lateral. Soy rápido, me gusta conducir el balón y quiero ser un líder en el campo. Quiero mostrar mis cualidades como vengo haciendo los últimos años y voy a darlo todo por este club", remarcó.

El defensor explicó que no necesitó mucho para convencerse de que su carrera debía continuar en el norte de Londres, tras una charla con Mikel Arteta y Andrea Berta y también reveló que el exjugador ‘gunner’ Granit Xhaka, con quien coincidió en Alemania, le habló maravillas del club.

"Siempre habló bien del Arsenal y de lo que significó para él. Incluso me mandó un mensaje hace poco tiempo", subrayó.

El internacional de 22 años firmó como el octavo refuerzo del equipo londinense en este mercado veraniego, dentro de un gasto global cercano a los 340 millones de euros, con el que el club del norte de Londres busca poner fin a seis años sin títulos y romper con la racha de tres subcampeonatos consecutivos en la Premier League.