Isak: "No quiero mirar al pasado"

El sueco ha forzado su marcha del Newcastle en las últimas semanas y consiguió que fuera oficial el último día de mercado, cuando el Liverpool desembolsó 150 millones de euros por él, superando a Florian Wirtz como el traspaso más caro de la historia de la Premier League.

"Me siento increíble. Ha sido un largo viaje para estar aquí, pero estoy muy contento de formar parte de este equipo, del club y de todo lo que representa. Es algo de lo que estoy muy orgulloso y tengo muchas ganas", dijo Isak en una entrevista con los medios del club.

"Ha sido un verano muy largo, pero ahora quiero mirar adelante, no quiero mirar atrás. Está hecho y ahora puedo volver a hacer lo que más me gusta. Es una mezcla de emociones, algo de alivio, pero mucho orgulloso y feliz. Estoy encantado de que se haya hecho y de poder volver al trabajo".

Isak, para forzar su marcha, no participó en la pretemporada del equipo, fue excluido de varias actividades con sus compañeros, se ha entrenado al margen desde hace semanas y no ha entrado en las convocatorias de los tres partidos de Premier League.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En sus redes sociales llegó a asegurar que se habían "incumplido promesas" y que lo mejor para todos "era un cambio", a lo que el Newcastle respondió que no había llegado ninguna oferta que satisficiera sus pretensiones.

Sin embargo, el fichaje de Nick Woltemade por 80 millones de euros -el más caro en la historia del Newcastle- y el de Yoane Wissa por 63 millones han ayudado a desbloquear la situación e Isak será jugador del Liverpool esta temporada.

El sueco completa un mercado de pases en el que los 'Reds' se han gastado cerca de 500 millones de euros en las incorporaciones de Florian Wirtz (125), Hugo Ekitike (95), Milos Kerkez (47), Jeremie Frimpong (40) y Giovanni Leoni (31).

Después de gastarse apenas 17 millones el verano pasado en Federico Chiesa, el Liverpool tenía dinero en caja para gastar, además de que se ha embolsado 220 millones en ventas como las de Luis Díaz (70), Darwin Núñez (53) y Jarrell Quansah (35).