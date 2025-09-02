Isak se despide del Newcastle: "Han sido tres años inolvidables"

Isak se convirtió este lunes en el fichaje más caro de la historia del fútbol inglés al ser traspasado del Newcastle al Liverpool por 150 millones de euros.

El jugador sueco ha dejado un recuerdo agrio en buena parte de la afición del Newcastle por cómo ha forzado su marcha del conjunto 'Magpie'.

No participó en la pretemporada del equipo, fue excluido de varias actividades con sus compañeros, se entrenó al margen varias semanas y no entró en las convocatorias de los tres primeros partidos de la Premier League del Newcastle.

En redes sociales llegó a asegurar que se habían "incumplido promesas" y que lo mejor para todos "era un cambio", a lo que el Newcastle respondió que no había llegado ninguna oferta que satisficiera sus pretensiones.

La operación no se desbloqueó hasta este domingo por la noche cuando el Newcastle ya había hecho oficial la contratación de Nick Woltemade, por 80 millones de euros, y poco después cerró la de Yoane Wissa, del Brentford, por 63 millones.

"Quiero expresar mi gratitud a mis compañeros, a los trabajadores, a la ciudad de Newcastle y a todos los increíbles aficionados por estos tres inolvidables años que hemos pasado juntos", dijo Isak en redes sociales.

"Juntos hemos escrito historia y hemos llevado al club donde se merece. Ha sido un honor formar parte del viaje de llegar a la Liga de Campeones y ganar el primer título en más de setenta años. Siempre estaré agradecido. Muchas gracias, Newcastle", escribió Isak.