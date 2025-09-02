Jean Lucas considera que llamó la atención de Ancelotti al comenzar a jugar como creativo

El futbolista del Bahía brasileño dijo en rueda de prensa este martes que siempre se desempeñó como volante, pero que en los últimos meses pasó a jugar más en la creación, con goles y asistencias, y que fue esa versatilidad la que le abrió por primera vez las puertas de la Canarinha a sus 27 años.

"Antes yo jugaba como primer o segundo volante y hoy juego más como centrocampista, más cerca del área, lo que me permite dar asistencias y anotar goles. Soy un volante que consigue llegar bien adelante y regresar bien en el marcaje. Creo que eso me trajo aquí", afirmó.

Según Jean Lucas, ese cambio de posición le permitió completar 15 goles desde que fue contratado por el Bahía, tras solo haber anotado cinco en su paso por Flamengo y Santos, y por los franceses Lyon y Mónaco.

Jean Lucas fue convocado a la selección brasileña para sustituir al lesionado Joelinton (Newcastle) y se entrena desde el lunes con el equipo que recibirá a Chile el próximo jueves en el Maracaná y que visitará a Bolivia el 9 de septiembre en El Alto.

Como Brasil ya garantizó su clasificación al Mundial de 2026, Ancelotti afirmó que pretende aprovechar los dos últimos partidos por las eliminatorias para probar nuevos jugadores, antes de montar el equipo con el que disputará el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

"Sé que el centro de la cancha de la selección brasileña está lleno de buenos jugadores, pero creo que, si continúo haciendo un buen trabajo y teniendo resultados en el Bahía, tendré más oportunidades de volver aquí", afirmó el volante.

El jugador agregó que fue muy bien recibido en la Canarinha, especialmente por conocer a algunos de los jugadores, entre los que destacó al volante Lucas Paquetá, con el que inició carrera en las divisiones juveniles del Flamengo y que ya es un veterano en Brasil tras haber sido convocado por primera vez hace siete años.