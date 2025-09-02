Kaio Jorge se dice tranquilo en la selección brasileña por su experiencia en las juveniles

El delantero del Cruzeiro de 23 años, convocado por primera vez a la selección absoluta, jugó en las selecciones sub-15, sub-17 y sub-20 de Brasil y fue campeón mundial sub-17 en 2019 en un torneo en el que obtuvo la bota de bronce, con cinco goles.

"Cuando pasas por las categorías juveniles ya conoces la Granja (Comary, el centro de entrenamientos de Brasil) y las personas que trabajan en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), entonces te sientes tranquilo cuando llegas a la principal", afirmó el atacante en declaraciones al canal de televisión de la CBF.

Kaio Jorge dijo que "siempre" soñó con el momento de llegar a la selección absoluta y aseguró que él y otros jugadores convocados por primera vez pretenden mostrar que tienen condiciones de estar en la selección, en los partidos que Brasil jugará contra Chile y Bolivia por las eliminatorias mundialistas.

"Estoy viviendo una gran fase en el Cruzeiro. Soy el goleador del campeonato y espero mantener esa buena fase para seguir teniendo oportunidades en la selección principal y conseguir anotar goles", afirmó el atacante, que suma 15 goles en la liga.

El delantero fue una de las grandes novedades en la lista de convocados por el seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, para los dos últimos partidos en las eliminatorias, el próximo jueves contra Chile en el Maracaná de Río de Janeiro y el 9 de septiembre contra Bolivia en El Alto.

La llegada a la absoluta de Kaio Jorge se atrasó debido a que, sufrió una grave lesión en febrero de 2022 por la que estuvo 18 meses de baja, cuando estaba en las filas del Juventus.

"Fue un momento doloroso, pero me sirvió para madurar mucho mentalmente", afirmó al recordar su lesión.