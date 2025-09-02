Nico González: "Para un argentino es un sueño jugar en un club como el Atleti"

"Estoy muy feliz de estar aquí hoy, porque para un argentino es un sueño jugar en un club como el Atleti, en el que ya varios argentinos hicieron historia. Está lindo poder hacer cada uno la suya", dijo este martes en declaraciones a los medios del club.

Procedente del Juventus de Turín, el extremo admitió que su llegada al equipo de Diego Pablo Simeone "va a ser un reto lindo", porque después de "tres años en Alemania y cuatro en Italia necesitaba un cambio de aires" y opinó que "era el momento justo para poder venir a España y a un club tan grande como el Atleti".

"Estoy muy feliz, muy contento de que se haya podido concretar todo esto también, porque sé que vengo a un grupo lindo. Espero poder disfrutarlos, disfrutar del ambiente, dentro del campo y dejar todo en cada partido, en cada pelota", añadió el jugador, que llega tras el acuerdo entre los clubes con un compromiso de compra del Atlético al final de esta temporada.

El internacional argentino confió en "dar el máximo" y "llevar al Atleti a lo más alto posible, que sería lo ideal". "Creo que el grupo va a hacer lo mismo. Me llama la atención todo, el equipo, el entrenador, la afición, es increíble. Estuve mirando los partidos y me moría de ganas por estar acá, va a ser un placer jugar con esa afición y poder disfrutarlo. ¡Aúpa Atleti!", concluyó. EE

