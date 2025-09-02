Unai Simón: "Queremos hacer historia en el Mundial"

"Siempre hay ganas de más. De los que estamos aquí ninguno tenemos la estrella, portamos la que han conseguido otros compañeros, pero queremos poner la nuestra junto al escudo y hacer historia en el Mundial para ser más reconocidos aún si cabe internacionalmente", afirmó.

Para ello, apuntó a la fase de clasificación como primer paso y un reto marcado en el vestuario de la selección. "Todo parte ante Bulgaria y Turquía, hacer una muy buena fase de clasificación y ganar los seis partidos. Disfrutar del fútbol juntos en familia. Las bases del proyecto están muy bien cimentadas y podemos crecer", dijo.

"Cuando vengo aquí veo a una familia, a un equipo más que una selección. Se trata de estar cada vez más cerca de ganar todos los partidos y poder ser la mejor selección del mundo", añadió.

Con 50 partidos como internacional con la absoluta española, Unai Simón es ya con 28 años el cuarto portero con más encuentros con la selección tras Luis Arconada (68), Andoni Zubizarreta (126) e Iker Casillas (167). Acaba de superar, en la fase final de la Liga de Naciones el pasado junio, a su gran referente, los 49 encuentros de José Ángel Iribar.

"Era un referente, no solo para mí que soy portero, por lo que significa Ángel en el Athletic. Siempre es emotivo y tengo admiración por todo lo que hacía en su momento dentro y fuera del campo", reflexionó.

"Sumar una cifra como la de Ángel en la selección es siempre algo destacable porque siempre ha sido un referente. Por mucho que quiera, en el Athletic no voy a llegar nunca a sus 614 partidos. En la selección poder alcanzar sus números creo que es algo de lo que estoy muy orgulloso y espero que sean muchos más partidos los que pueda estar aquí defendiendo la camiseta de la selección", añadió.

Consciente de la dificultad que conlleva mantenerse como portero titular, con la competencia que ya tiene en la selección española y lo fuerte que aprietan otros porteros como Joan García, Unai Simón valora lo que está consiguiendo y no mira más allá de la actual convocatoria, sintiendo, eso sí, toda la confianza del seleccionador Luis de la Fuente.

"Suena a tópico pero en lo que pienso es en hacer 51, sumar un partido más, convencer a Luis, al equipo y a la afición para seguir hasta lo que dure. Ahora no lo valoro mucho pero sé que con el tiempo lo valoraré mucho más. La generación que viene está pisando muy fuerte", sentenció.