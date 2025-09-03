Aghama, del Cádiz español: "El jugador en el que más me he fijado es Neymar"

Aghama, de 21 años y fichado de la Agrupación Deportiva Ceuta, también de LaLiga Hypermotion (Segunda), ha firmado un contrato por cinco temporadas con la entidad gaditana, lo que destacó asume como una "gran oportunidad".

El joven africano es "desequilibrante en el uno contra uno", según lo definió el director deportivo del Cádiz, Juan Cala, quien aseguró que su contratación fue "una oportunidad de mercado" para incorporar a un extremo que tiene "mucho desparpajo" y muestra condiciones de "jugador de calle", lo que buscaba la dirección deportiva para las posiciones de ataque.

El nigeriano, quien también jugó en el Lleida y antes en el Macva, de la segunda división serbia, señaló que, aunque "muchos" seguidores no le conocen aún, quiere "demostrar" que no se han equivocado en su fichaje y convencer al entrenador, Gaizka Garitano, para ganarse "un sitio en el equipo".

"Es un placer estar en un club con tanta historia. Quiero adaptarme bien lo antes posible y demostrar mi talento, que me gusta atacar y moverme en ataque", recalcó.

Aghama indicó que prefiere jugar en el perfil izquierdo del ataque y que intenta captar las virtudes de futbolistas "descarados" y con "talento”, como su espejo, el brasileño del Santos y exbarcelonista, entre otros clubes, Neymar da Silva Santos, y añadió que la cadista es "una afición calurosa, que apoya al equipo, y eso será importante para la temporada".