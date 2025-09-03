Batista ve el partido contra Argentina como "la primera" de dos finales para Venezuela

"Estamos pensando en el partido porque nos jugamos la clasificación o repechaje", manifestó Batista, ya que Venezuela ocupa la séptima posición con 18 unidades y está en zona de repesca mundial, seguida por Bolivia, que es octava con un punto menos, mientras que Perú acumula 12 unidades.

Bocha afirmó que formará frente a Argentina el "mejor equipo" a pesar de las ausencias, por acumulación de amarillas o lesiones, como la de José el 'brujo' Martínez -de los más destacados en el equipo-, así como Yangel Herrera, Jhonder Cádiz y Telasco Segovia.

"Sabemos que tenemos jugadores apercibidos, pero mañana vamos a formar el mejor equipo que tengamos. (...) Mañana es la primera final de las últimas dos que quedan", indicó.

En este sentido, dijo que planteará un "equipo inteligente con máxima concentración", que cubra "todos los detalles" porque, subrayó, "estos partidos a veces (...) se definen por detalles".

"No vamos a especular, vamos a tratar con nuestra estrategia, con nuestro sistema, armar lo mejor posible para poder encontrar esas falencias que puede llegar a tener también un equipo como Argentina", señaló el seleccionador de la Vinotinto.

Por otra parte, consideró como una "deuda pendiente" no poder sumar más puntos de visitante, tarea que le ha costado a Venezuela, pero aseguró que es algo que trabaja junto al equipo y quiere mejorar.

"No me conformo solamente con ganar de local o ser fuerte en nuestra casa", reconoció.

Consultado por el hecho de enfrentar a su país de origen en un partido que será el último como local en el Estadio Monumental de Buenos Aires para Lionel Messi, Batista dijo que su objetivo es ganar.

"Cuando termine el partido voy a volver a ser argentino, pero mañana voy a ser el primero que quiere ganar", expresó el entrenador, que llamó a pensar en la clasificación de Venezuela y abstraerse de lo relacionado con Argentina.

El último partido de Venezuela será de local frente a Colombia, sexto en la tabla con 22 puntos.