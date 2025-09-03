Iliev, seleccionador bulgaro: "Es el partido más importante de mi carrera"

"Para cualquier técnico que estuviese en mi lugar también sería el partido más importante de su carrera. De hecho lo es para la mayoría de los jugadores. No nos debe intimidar y pensamos salir a por un resultado positivo siendo consciente de que jugamos ante la campeona de Europa", aseguró en rueda de prensa en Sofía.

El estadio Vasil Levski se llenará, con un ambiente especial y más de 40.000 aficionados en las gradas. Iliev reconoció que sus jugadores no están acostumbrados a jugar ante estadios llenos y confía en que sea un acicate más. "Es una buena ocasión para mostrar la calidad que tenemos. No hemos jugado muchas veces ante tanta gente. Es una emoción que debemos aprovechar", dijo.

"Para Bulgaria medirse a España es muy importante en nuestro crecimiento. Es el partido que todos quieren jugar. Espero que demos lo mejor para conseguir un buen resultado", manifestó.

Descartó salir a defenderse encerrado en su campo, así como un marcaje especial sobre Lamine Yamal. "No hay una idea de una marca sobre él porque España tiene a diez más muy buenos en el campo. Tenemos que controlar a todos, no solo a Lamine Yamal".

