Lookman, incluido en la lista 'Champions' del Atalanta

La gran novedad de la lista UEFA del croata Ivan Juric, entrenador del Atalanta, es la presencia del Balón de Oro africano 2024, un Lookman que no entrena con el resto de sus compañeros desde hace un mes y medio.

A falta de que cierren el mercado árabe y el mercado turco, con Galatasaray y Fenerbahce como principales opciones, el delantero se quedará en Bérgamo (norte), al menos, hasta el mercado invernal.

El primer compromiso de la 'Dea' en Liga de Campeones será en casa del vigente campeón, el PSG, el próximo 17 de septiembre.

Con contrato hasta 2027, Lookman se declaró en rebeldía y no se presentó en la ciudad deportiva de Zingonia cuando fue convocado, el sábado 2 de agosto. Un día después, hizo pública su intención de abandonar el club mediante una carta en redes sociales para unirse al Inter.

Sin embargo, el club bergamasco no tenía intención de vender a su estrella a ningún equipo italiano, condición que según el propio CEO del club, Luca Percassi, acordó con el jugador la temporada pasada.

El Inter, al comprender que la operación estaba bloqueada, dejó la negociación y Lookman quedó en tierra de nadie.

El club de Bérgamo, de hecho, al no entender como injustificada su ausencia en las dos primeras semanas de agosto, apartó al delantero de la actividad normal del equipo hasta, al menos, el final del mercado, cuando su situación contractual estuviera resuelta.

Terminada la ventana, después de rumores sobre una posible oferta de Bayern Múnich y el interés del Tottenham, Lookman no firmó por otro club y por el momento continúa ligado al Atalanta.

No es la primera vez que Lookman se declara en rebeldía, pues el verano de 2024, después de ganar la Liga Europa de 2024 con un ‘hat-trick’ suyo, pidió no ir convocado la primera jornada de Serie A para esperar un posible movimiento del PSG.

En la última campaña, Lookman marcó un total de 20 goles entre Serie A y ‘Champions’. Tuvo también un enfrentamiento público con Gian Piero Gasperini, su entrenador (ahora en el Roma), que le tachó de mal lanzador de penaltis tras la eliminación de Liga de Campeones ante el Brujas.