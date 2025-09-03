Los lesionados Kulusevski y Maddison, fuera de la lista del Tottenham

Junto a ellos, también se quedan fuera Mathys Tel, Radu Dragusin, Kota Takai e Yves Bissouma, mientras que Kolo Muani, quién llego cedido desde el Paris Saint-Germain hasta final de temporada, sí figura en la lista.
Los 'Spurs' recibirán al Villarreal en la primera jornada y viajarán a Francia para enfrentarse al París Saint-Germain en los partidos más destacados.
Lista del Tottenham para la Liga de Campeones 2025/26:
Porteros: Guglielmo Vicario (ITA), Antonín Kinský (CZE), Brandon Austin (ENG)
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Defensas: Kevin Danso (AUT), Destiny Udogie (ITA), Cristian Romero (ARG), Pedro Porro (ESP), Djed Spence (ENG), Ben Davies (WAL), Micky van de Ven (NED)
Centrocampistas: João Palhinha (POR), Xavi Simons (NED), Archie Gray (ENG), Lucas Bergvall (SWE), Mohammed Kudus (GHA), Brennan Johnson (WAL), Wilson Odobert (FRA), Pape Sarr (SEN), Rodrigo Bentancur (URU)
Delanteros: Richarlison (BRA), Dominic Solanke (ENG), Randal Kolo Muani (FRA).