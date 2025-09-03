Los lesionados Kulusevski y Maddison, fuera de la lista del Tottenham

Londres, 3 sep (EFE).- Los lesionados de larga duración Dejan Kulusevski, que estará fuera de los terrenos de juego hasta enero, y James Maddison, que se perderá toda la temporada, no han sido incluidos en la lista del Tottenham para la Liga de Campeones.