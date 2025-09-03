Fútbol Internacional

Los lesionados Kulusevski y Maddison, fuera de la lista del Tottenham

Londres, 3 sep (EFE).- Los lesionados de larga duración Dejan Kulusevski, que estará fuera de los terrenos de juego hasta enero, y James Maddison, que se perderá toda la temporada, no han sido incluidos en la lista del Tottenham para la Liga de Campeones.

03 de septiembre de 2025 - 16:55
Junto a ellos, también se quedan fuera Mathys Tel, Radu Dragusin, Kota Takai e Yves Bissouma, mientras que Kolo Muani, quién llego cedido desde el Paris Saint-Germain hasta final de temporada, sí figura en la lista.

Los 'Spurs' recibirán al Villarreal en la primera jornada y viajarán a Francia para enfrentarse al París Saint-Germain en los partidos más destacados.

Lista del Tottenham para la Liga de Campeones 2025/26:

Porteros: Guglielmo Vicario (ITA), Antonín Kinský (CZE), Brandon Austin (ENG)

Defensas: Kevin Danso (AUT), Destiny Udogie (ITA), Cristian Romero (ARG), Pedro Porro (ESP), Djed Spence (ENG), Ben Davies (WAL), Micky van de Ven (NED)

Centrocampistas: João Palhinha (POR), Xavi Simons (NED), Archie Gray (ENG), Lucas Bergvall (SWE), Mohammed Kudus (GHA), Brennan Johnson (WAL), Wilson Odobert (FRA), Pape Sarr (SEN), Rodrigo Bentancur (URU)

Delanteros: Richarlison (BRA), Dominic Solanke (ENG), Randal Kolo Muani (FRA).

