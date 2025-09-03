Lucas Beltrán completa su primer entrenamiento grupal en el Valencia

En la sesión no estuvieron presentes André Almeida y César Tárrega. El primero sigue al margen recuperándose de su esguince en el tobillo que no le permitió estar contra el Getafe, mientras que el central hizo la activación con el grupo y luego se ejercitó en el gimnasio por gestión de esfuerzos.

El Valencia completó el segundo entrenamiento de la semana en la Ciudad Deportiva de Paterna en la que Carlos Corberán, que no dirigió la anterior sesión porque estuvo presente en la reunión del comité técnico de entrenadores en Madrid, tuvo por primera vez a las ocho incorporaciones a su disposición.

Corberán contó por primera vez con Beltrán, que se ejercitó en solitario el martes, y con Largie Ramazani, que, pese a haber debutado ante el Getafe, se entrenó por primera vez con el grupo en la pasada sesión en la que no estuvo el técnico de Cheste. Ambos jugadores serán presentados este jueves en Paterna.

Mientras, no estuvieron en el entrenamiento el guardameta Stole Dimitrievski y el central Mouctar Diakhaby, que se encuentran con sus respectivas selecciones, Macedonia y Guinea.

En esta semana de parón por selecciones, el equipo se entrenará hasta el viernes y tendrá el fin de semana libre. El próximo partido será el domingo 14 de septiembre a las 21 horas ante el Barcelona, con el escenario por determinar.