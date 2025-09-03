Neto: Portugal vive "días difíciles" con el "vacío" dejado por Diogo Jota

"Volver y no tenerlo aquí presente... Son días difíciles, sentimos su vacío", contó el jugador del Chelsea en una rueda de prensa celebrada en el complejo Ciudad del Fútbol en Oeiras, a las afueras de Lisboa.

"Pero, sobre todo, vamos a usar esa fuerza y un poco de esa rabia para honrarlo y conseguir lo que queremos conseguir. Sabemos que él nos va a dar mucha fuerza, esté donde esté", afirmó Neto.

Portugal comenzó esta semana a preparar sus primeros partidos de clasificación para el Mundial de 2026, contra Armenia y Hungría, que además serán los primeros tras el fallecimiento de Jota y su hermano, el futbolista André Silva, en un accidente de tráfico el 3 de julio en Zamora (España).

A pesar de la pérdida, Neto aseguró que los jugadores de Portugal están "centrados en estos partidos".

El objetivo es asegurar la presencia en el Mundial de 2026 y "demostrar, como demostramos en la Liga de Naciones (ganada frente a España en la final), que somos los mejores", opinó el delantero de 25 años.

La selección dirigida por el español Roberto Martínez comenzará su clasificación para el Mundial de 2026 el próximo 6 de septiembre en Ereván, frente a Armenia, y luego viajará a Budapest para medirse a Hungría el 9.