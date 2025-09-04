0-6. Bélgica se recrea ante Liechtenstein

El conjunto que entrena Rudi Garcia careció de eficacia en los cuarenta y cinco minutos iniciales en los que transitó con el único gol de Maxim De Cuyper, del Brighton, que cabeceó un pase de Thomas Meunier.

Después aprovechó el decaimiento local para acumular goles en su cuenta. Al inicio de la segunda parte, Youri Tielemans hizo el segundo y a partir de la hora de juego los visitantes aceleraron. Arthur Theate, del Eintracht, hizo el tercero en el 60 y De Bruyne el cuarto en el 62. Tielemans repitió y, de penalti, firmó el quinto en el 70. Malick Fofana, en el añadido, agrandó la goleada visitante.

El cuadro belga, que inició su recorrido por la fase clasificatoria con un empate ante Macedonia y que siguió con un triunfo contra Gales, sumo su segundo partido ganado y se acerca a Gales, líder del Grupo J, que ganó a Kazajistán (0-1), pero que tiene dos encuentros más jugados que el combinado de Rudi Garcia.

Bélgica recibe el domingo a Kazaijstán mientras Liechtenstein, que ha perdido todos los partidos, juega con Macedonia.

